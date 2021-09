Colombie: le variant Mu responsable de 60% des décès en Colombie

Placé sous surveillance par l’OMS, le variant Mu est responsable de la 3e vague en Colombie et de 60% des décès.

Présent dans le séquençage de plusieurs pays, dont la France, le variant Mu est prédominant en Colombie et serait responsable de 60% des décès, durant la 3e vague. « Effectivement, Mu est la variante prédominante en Colombie et c’est elle qui est responsable de la troisième vague de contaminations d’avril à juin 2021 », a déclaré sur une radio locale, une responsable de l’Institut national de santé, Marcela Mercado, rapportée par L’Internaute. « Plus ou moins 60% des décès que nous avons séquencés sont de cette lignée », a également avancé Marcela Mercado.

Ces chiffres doivent, cependant, être pris avec des pincettes, car la Colombie n’est pas dans un stade avancé, en termes de vaccination niveau, avec moins de 30% de la population protégée.

D’après le Professeur Jean-Michel Pawlotsky, virologue à l’Hôpital Henri Mondor de Créteil, interrogé par France Inter, « le schéma vaccinal actuel, avec des rappels pour les plus fragiles, devrait suffire à bien le neutraliser (…) Mais, au-delà de cette capacité à se propager localement, comme en Colombie où il progresse, ce variant a-t-il la capacité d’une propagation mondiale ? Il n’y a pas de règle. Regardez ce qui s’est passé avec le variant brésilien, le Gamma, qui a fait tant de mal dans le pays. Il ne s’est jamais imposé ailleurs, et en Europe, notamment, il n’a jamais pris pied, parce qu’à l’époque en Europe, c’était le variant Alpha qui sévissait, et qui a eu l’avantage. ».

Beaucoup plus contagieux ?

L’OMS parle pour le moment d’un variant « à suivre », ce qui veut dire que ce variant est, pour le moment, moins dévastateur que le variant Delta, qui cause beaucoup de dégâts à la surface de la terre. Ce variant est encore « en cours d’évaluation », selon Santé publique France qui ne dispose pas de données suffisantes pour savoir s’il sera plus transmissible que le Delta. Une situation « peu probable », selon l’OMS.

Résistant aux vaccins ?

L’OMS indique que le variant Mu présente des mutations qui pourraient générer un risque d' »échappement immunitaire ». Des études supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour mieux comprendre ses caractéristiques.