Code QR: cette empreinte individuelle qui fait tabac !

Des réseaux sociaux aux produits manufacturés, en passant par les documents administratifs, le Code QR occupe désormais une place de choix dans la vie de tous les jours.

Le QR Code fait désormais partie de notre quotidien. Au restaurant, au cinéma ou encore au musée, il s’immisce partout ! Cette technologie, pourtant pas si nouvelle, connaît une ascension fulgurante, notamment, avec la crise sanitaire, et fait, dans le même temps, le bonheur des entreprises spécialisées.

Au rang de la multitude d’informations qui circulent chaque seconde, via la pléthore de canaux de communication, il est primordial d’avoir accès, à l’instant T, à la source qui va booster les prises de décisions. Sur le tableau d’objets connectés, le QR code séduit les utilisateurs de tablette, smartphone, ordinateur, de plus en plus nombreux.

Ce système a été inventé au Japon en 1994. Il existe en plusieurs versions, Datamatrix, Shortcode, entre autres, mais c’est le QR code qui est le plus répandu. Le Quick Response code est un ensemble de carrés noirs et blancs, qui ne tient que sur quelques centimètres. Il peut contenir 7.089 caractères numériques ou 4.296 caractères alphanumériques (chiffres et lettres). Le Quick Response, appelé aussi flashcode, fonctionne en 2D (2 dimensions).

Pour flasher un QR code, il faut le photographier et avoir recours à un logiciel pour le décrypter. Une caméra n’est pas forcément nécessaire pour le capter. Sur ordinateur, un QR code peut se lire sur PC ou Mac. Il faut donc une application pour en extraire les informations. Rien de plus simple, allez dans un App store ou un Play store. Certains QR codes scannent depuis une caméra, des fichiers à l’écran ou sur papier. Google Chrome peut depuis récemment les scanner. Depuis un Mac Os, il faut utiliser le QR code journal accessible depuis l’App store d’Apple. Il y a deux possibilités, importer la capture ou scanner depuis une caméra Isight. Sous IOS, il suffit de passer par Google Chrome, en appuyant fort (3D touch) sur l’application. Sous Androïd, on choisira Foudre QR scanner, par exemple.

Vous serez surpris d’apprendre qu’on peut accéder à des informations pratiques, météo, horaires, catalogues, mais aussi à des profils d’utilisateurs. Aujourd’hui, on peut intégrer un QR code sur un CV pour le rendre attractif et interactif.