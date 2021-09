Coalition en vue des prochaines élections au Sénégal: dissensions entre partis de l’opposition

Au Sénégal, le lancement de la « grande coalition de l’opposition », ce jeudi, se fera sans le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de l’ancien président Abdoulaye Wade. Evoquant des points de discorde qui subsistent toujours, le parti s’est désolidarisé de l’initiative de l’opposition.

En perspective des élections locales du 23 janvier 2022, l’opposition sénégalaise a décidé de s’unir pour ravir la vedette à la mouvance qui ne fait preuve d’aucune agitation, pour l’heure. Dans ce sens, elle a prévu lancer ce jeudi, une « grande coalition de l’opposition », sauf que cette initiative rencontre d’ores et déjà, des obstacles. En effet, la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG), fondée en novembre 2012 s’est désolidarisée de l’initiative, estimant qu’elle n’a été associée de près ou de loin aux différentes discussions qui ont jeté les bases de cette coalition.

Outre la Convergence démocratique Bokk Gis Gis (BGG), on retrouve également l’un des plus grands partis du Sénégal. Il s’agit du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de l’ancien président Abdoulaye Wade qui a décidé de boycotter le lancement de la « grande coalition de l’opposition ». Dans son communiqué, le PDS s’étonne de la circulation d’une charte pour la création d’une coalition sous la mention ‘’ont signé le PDS, Taxawu Senegaal, Pastef et le PUR.’’ Ainsi, le parti démocratique sénégalais informe n’avoir signé aucun document à ce propos.

« Plusieurs jeux dans l’ombre »

Dans son communiqué, le PDS a également souligné certains points phares qu’il a profondément regrettés. En effet, le parti de Pape de Sopi, a rappelé que jusque là, des points de désaccords signalés par plusieurs partis subsistent et n’ont pas été résolus. « Le PDS constate avec regret, plusieurs jeux dans l’ombre », souligne le communiqué.

Ses différents désaccords qui interviennent à quelques mois des élections locales prévues pour le mois de janvier prochain, remettent le doute sur l’union au sein de l’opposition et laissent croire que l’opposition irait aux élections prochaines en rang dispersés. Toutefois, il n’est pas exclu que de nouvelles discussions naissent dans les prochains jours pour corriger le tir.