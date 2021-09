Classement Forbes: Mohamed Salah, 5è footballeur le mieux payé au monde

Le magazine américaine Forbes a dévoilé son classement des plus grosses fortunes sur la planète football. Et l’attaquant égyptien Mohamed Salah figure dans le top 5 mondial.

Avec un revenu estimé à 41 millions de dollars, Mohamed Salah est le 5è footballeur le mieux payé au monde selon le dernier classement du magazine Forbes. L’attaquant de Liverpool est d’ailleurs le joueur africain le mieux rémunéré et le seul à figurer dans le top 10. Dans ce classement dominé par le Portugais Cristiano Ronaldo avec ses 125 millions de dollars, l’international égyptien vient derrière l’attaquant de Manchester United et trois joueurs du Paris Saint-Germain : l’Argentin Lionel Messi (110 millions), le Brésilien Neymar (95) et le Français Kylian Mbappé (43).

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, Mo Salah est en négociation avec le club londonien pour une prolongation. Récemment, les médias anglais avaient révélé que l’Egyptien réclamait 500.000 Livres Sterling par semaine, environ 583.000 euros, pour prolonger à Liverpool. Des exigences que les Reds devraient accepter, le joueur étant dans une forme olympienne depuis le début de la saison. Ce dernier a d’ailleurs marqué la semaine dernière, son 100è but sous les couleurs des Merseysiders. Ce qui lui permet de se rapprocher d’avantage des 104 réalisations de Didier Drogba lors de son passage à Chelsea.

1- Cristiano Ronaldo (125 millions de dollars)

2- Lionel Messi (110 millions de dollars)

3- Neymar (95 millions de dollars)

4- Kylian Mbappé (43 millions de dollars)

5- Mohamed Salah (41 millions de dollars)

6- Robert Lewandowski (35 millions de dollars)

7- Andres Iniesta ( 35 millions de dollars)

8- Paul Pogba ( 34 millions de dollars)

9- Gareth Bale (32 millions de dollars)

10- Eden Hazard ( 29 millions de dollars