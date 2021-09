Classement FIFA septembre 2021: le Sénégal intègre le top 20 mondial, un grand bond pour le Bénin

La FIFA a publié, ce jeudi, 16 septembre 2021, son classement mensuel des meilleures nations de football. Au plan africain, le Sénégal conserve la tête du classement. Le Bénin, lui, a gagné quatre places et se hisse à la 16è place (82è au plan mondial).

Le classement FIFA du mois d’août des meilleures nations de football est tombé. Un classement qui a connu de profonds changements par rapport à la dernière publication de l’instance mondiale, en raison des rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde disputées à traver la planète.

Au plan africain, le Sénégal reste le premier sur la liste. Les Lions de la Téranga conserve leur couronne et grappillent même des points dans le classement général. Les vice-champions d’Afrique en titre occupe désormais la 20è place sur la liste. Ceci notamment grâce à leurs victoires logiques contre le Togo (2-0) et le Congo (3-1) en début septembre dernier. La Tunisie, vainqueur de la Guinée Equatoriale et de la Zambie, a aussi conservé sa seconde place en Afrique derrière les Lions et les Fennecs de l’Algérie qui complètent le podium.

86è mondial au dernier classement, le Bénin a fait un grand bond dans ce nouveau classement de la FIFA. les Écureuils ont gagné quatre places et occupe désormais la 82è place dans le classement général, soit 16è en Afrique. Un grand bond qui se justifie par les deux sorties encourageantes des poulains de Michel Dussuyer en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La bande à Steve Mounié avait en effet battu Madagascar (0-1) à Antananarivo avant de concéder le nul à Cotonou contre la RDC (1-1).

A noter que le Top 3 mondial est occupé par la Belgique, le Brésil et l’Angleterre, respectivement premier, deuxième et troisième. La France est elle, reléguée à la quatrième place dans le classement général.

