Classement FiFA de septembre 2021: la Belgique et le Brésil au coude à coude, la France éjectée du top 3

Décevant à l’Euro 2020, la France a été éjectée du top 3 du classement FIFA du mois de septembre. Le trio de tête est occupé par la Belgique, le Brésil et l’Angleterre qui fait son retour sur le podium.

Les rencontres disputées ces dernières semaines à travers la planète, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ont fortement impacté le classement du mois de septembre de FIFA Coca-Cola, qui a connu un profond changement. Avec sa légion de stars, la Belgique conserve sa place de leader du classement. Les Diables Rouges occupent la première place juste devant le Brésil, finaliste malheureux de la dernière Copa América (battu 1-0 par l’Argentine de Lionel Messi).

Auteur d’un bon Euro malgré la finale perdue contre l’Italie, l’Angleterre complète le top 3 mondial. Les Anglais montent sur le podium au détriment de la France qui a été reléguée à la quatrième place. Un petit coup pour les Bleus qui payent notamment leurs prestations mitigées face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l’Ukraine (1-1),

Pour ce classement du mois de septembre, les meilleurs progressions sont à mettre au crédit de l’Iran (22e, +4), de la Russie (37e, +4), de la Norvège (39e, +4), de l’Écosse (45e, +4) et de l’Irlande du Nord (47e, +4). Au-delà du top 50, on notera aussi, entre autres, les percées du Canada (51e, +8) ou de la Libye (110e, +12).

Au plan africain, le Sénégal reste le premier sur la liste. Les Lions de la Téranga conserve leur couronne et grappillent même des points dans le classement général. Les vice-champions d’Afrique en titre occupe désormais la 20è place sur la liste. Ceci notamment grâce à leurs victoires logiques contre le Togo (2-0) et le Congo (3-1) en début septembre dernier. La Tunisie, vainqueur de la Guinée Equatoriale et de la Zambie, a aussi conservé sa seconde place en Afrique derrière les Lions et les Fennecs de l’Algérie qui complètent le podium.