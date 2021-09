Choléra au Mali: 3 morts et 6 personnes en isolement au nord du pays

Les autorités maliennes ont déclaré depuis samedi, la présence de l’épidémie de choléra dont, plusieurs cas ont été détectés à Ansongo dans la région de Gao, dans le nord du Mali. Ce mercredi, le Mali fait un bilan de 3 décès et 6 personnes en isolement à Ansongo.

« La maladie a été introduite par un homme en provenance de Ayorou, une ville nigérienne qui a séjourné à Labezanga. 48 heures après, une jeune fille de 17 ans a succombé des suites de diarrhées et de vomissements. Deux jours après, un jeune garçon et une personne âgée décèdent en isolement au Centre de santé communautaire de Labezanga », a déclaré Dr Abdoul Aziz Maiga, médecin chef du Centre de santé de référence d’Ansongo, ajoutant que les 6 cas actifs ont été isolés et pris en charge.

Sur place, le centre de prise en charge de Labezanga a lancé un appel au gouvernement et les partenaires pour le renforcement de ses capacités en terme d’équipements devant lui permettre de mieux contrer la résurgence de la maladie de choléra. En 2011, le choléra a fait 65 morts au nord du Mali. Rappelons que le choléra est apparu pour la première fois au Mali en 1970. Depuis 1990, des épidémies importantes ont été déclarées en 1995-1996, 2000, 2003-2005 et 2011.