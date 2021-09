Choix d’EPES et de filière: les recommandations du DGES aux bacheliers

Bientôt c’est la rentrée scolaire et académique. Dans le but d’aider les nouveaux bacheliers et leurs parents dans le choix des filières, les autorités de l’enseignement supérieur dans une série de communiqués alertent sur les erreurs à éviter.

Les nouveaux bacheliers qui envisagent poursuivre leurs études supérieures dans les établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) doivent faire preuve de prudence dans le choix de leur filière.

C’est l’une des recommandations faites par les autorités en charge de l’enseignement supérieur à ces nouveaux étudiants ou à leurs parents.

Dans un communiqué du directeur général de l’enseignement supérieur (DGES), il est porté à la connaissance du public que les filières de formation autorisées pour ouverture des établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) sont celles qui figurent dans le guide d’orientation des bacheliers au titre de l’année 2021-2022.

A cet effet, les nouveaux bacheliers sont invités à en prendre connaissance en vue d’un choix conséquent de filière de formation.

L’ouverture de filière de formation est soumise à une autorisation

Dans un autre communiqué, le directeur général de l’enseignement supérieur rappelle aux promoteurs des établissements privés d’enseignement supérieur (EPES) que les autorisations d’ouverture de filières sont accordées conformément aux textes en vigueur.

En conséquence, prévient-il, les responsables ou promoteurs d’établissement dispensant des filières non autorisées, s’exposent à des sanctions prévues par les textes.

Il en est de même pour les promoteurs procédant à une extension de filière ou de site non autorisée.

Pour éviter des erreurs, les nouveaux bacheliers sont invités à faire preuve de prudence dans le choix de leur établissement privé d’enseignement supérieur et à consulter le guide d’orientation 2021-2022 mis à leur disposition.