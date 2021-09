Chelsea – Manchester City : les compositions officielles du choc des titans

La sixième journée de Premier League est à l’honneur ce samedi avec une rencontre alléchante entre Chelsea et Manchester City. Un duel au sommet entre deux grands prétendants au scare. Découvrez les onze de départ des deux équipes.

Chelsea reçoit Manchester City ce samedi (11h30 GMT) à Stamford Bridge, à l’occasion de la sixième journée de Premier League. Un remake de la finale de la dernière Ligue des champions. Les Blues, grandement renforcés par le recrutement de Romelu Lukaku cet été, réalise un début de saison canon, avec déjà des grands noms accrochés à leur tableau de chasse (Villarreal CF en Supercoupe de l’UEFA, Tottenham Hotspur en championnat.

En face, Manchester City alterne le moyen et le très bon. Surpris lors de la 1ère journée à Tottenham (défaite 0-1) et la semaine passée contre Southampton (0-0), les Skyblues ont aussi mis des baffes à Norwich City (5-0) et Arsenal (5-0).

Les compositions officielles de Chelsea-Manchester City:

Chelsea : Mendy – Azpilicueta, Christensen, Rudiger – James, Kante, Jorginho, Kovacic, Alonso – Werner, Lukaku

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Laporte, Cancelo – De Bruyne, Rodri, Foden – B. Silva, G. Jesus, Grealish