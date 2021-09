Premier League: Mohamed Salah inscrit son 100e but et s’apprête à détrôner Didier Drogba

Ce dimanche 12 septembre, Liverpool a remporté une victoire 3-0 à Leeds United avec des buts de Mohamed Salah – son 100e en Premier League. L’ailier de Liverpool a rejoint Didier Drogba en tant que l’un des deux seuls joueurs africains à avoir marqué 100 buts en Premier League, se rapprochant ainsi du record de 104 buts de la légende de Chelsea.

Mohamed Salah est centenaire ! Ce dimanche, à l’occasion du déplacement de Liverpool à Leeds United, le buteur égyptien a signé son 100e but dans le championnat anglais. Un sacré accomplissement. A la 20e minute de jeu, le numéro 11 des Merseysiders s’est retrouvé à la réception d’un centre à ras de terre de Trent Alexander-Arnold. Seul, à un mètre du but, il n’a eu qu’à pousser le cuir au fond des filets.

100 – Mohamed Salah is the 30th player to have scored 100 Premier League goals, with only four players reaching the milestone in fewer appearances than the Egyptian. King. #LEELIV pic.twitter.com/sSGKd7F9V4 — OptaJoe (@OptaJoe) September 12, 2021

L’ancien joueur de la Roma est le 30e joueur à atteindre ce seuil. En revanche, il n’y a que cinq attaquants qui ont réalisé cet exploit en comptant moins d’apparitions dans ce championnat que lui. Il s’agit d’Alan Shearer, de Harry Kane, de Sergio Aguero et de Thierry Henry. Salah l’a fait au bout de 162 matches.

Mohamed Salah se rapproche du record de Didier Drogba

Mohamed Salah n’est que le deuxième joueur africain à cumuler 100 réalisations dans le championnat anglais. Avant lui, seul l’Ivoirien Didier Drogba avait réussi cette performance. Drogba, qui a représenté les Blues entre 2004 et 2012 (y compris un deuxième passage en 2014/15), a inscrit 104 buts pendant son passage à Stamford Bridge, devenant ainsi le premier centurion africain de la Premier League.

Salah a rejoint l’immortel ivoirien dans ce club exclusif et estimé, et il n’est plus qu’à quatre buts de le rejoindre en tant qu’Africain le plus prolifique de l’histoire de la Premier League, et à cinq de le dépasser en tant que meilleur buteur du continent.