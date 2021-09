Canada: une jeune boxeuse meurt, après avoir été mise K.O. dans un combat

La Mexicaine Jeannette Zacarias Zapata, qui avait essuyé un K.-O. samedi à Montréal, a rendu l’âme à l’hôpital, où elle avait été plongée dans un coma artificiel.

Jeanette Zacarias Zapata, une boxeuse mexicaine âgée de 18 ans, est décédée jeudi à Montreal, cinq jours après un combat face à la Canadienne Marie-Pier Houle durant lequel elle a été mise ko. « C’est avec beaucoup de tristesse et de tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata est décédée (ce jeudi) à 15h45. » Le communiqué du groupe Yvon Michel, le promoteur de la jeune boxeuse mexicaine de 18 ans, a officialisé ce que redoutait le monde de la boxe.

Pendant son combat face à la Canadienne Marie-Pier Houle, samedi au stade IGA de Montréal (Canada), la jeune boxeuse s’est effondrée à la fin du quatrième round, après avoir reçu de nombreux coups. Evacuée rapidement vers l’hôpital, où elle a été plongée dans le coma, la Mexicaine ne s’est jamais réveillée.

« Jamais […] l’intention de blesser gravement un adversaire ne fait partie de mes plans »

« À la suite de l’annonce de la terrible nouvelle du décès de Jeanette Zacarias Zapata, je suis dévastée. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à son conjoint Jovanni Martinez », a d’ores et déjà réagi la boxeuse canadienne sur son compte Facebook. Plus tôt dans la semaine, Houle avait déjà réagi sur ses réseaux sociaux, expliquant que « la boxe comporte beaucoup de risques et de dangers. C’est notre métier, notre passion. Jamais, au grand jamais, l’intention de blesser gravement un adversaire ne fait partie de mes plans ».