Canada: libérée, la directrice financière de Huawei accueillie en héroïne en Chine

La directrice financière de la société chinoise Huawei, Meng Wanzhou, a reçu un accueil triomphal à son retour en Chine, moins de trois ans après son arrestation par les autorités canadiennes à la demande des États-Unis.

C’est une saga politico-judiciaire de trois ans qui s’achève. La directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei, Meng Wanzhou, a pu quitter le Canada pour la Chine à la faveur d’un accord avec les Etats-Unis, vendredi 24 septembre. La fille du patron de Huawei avait été arrêtée le 1er décembre 2018 à l’aéroport de Vancouver à la demande de Washington, qui voulait la juger pour fraude bancaire.

Ce samedi soir, l’aéroport international de Shenzhen a viré au rouge. Rouge, comme la robe de la fille du fondateur de Huawei à sa descente d’avion et comme la marée de petits drapeaux agités par le comité d’accueil sur le tarmac. Les manifestations sont rares dans le pays, celle-ci était visiblement autorisée, la mini foule ayant pu suivre Meng Wanzhou à l’intérieur de l’aéroport au cri de « Vive la Chine ».

Chants of “Go China!” among supporters of Huawei’s #MengWanzhou. Don’t often see gatherings of this size being allowed to go on for long… pic.twitter.com/MU5zpmR3WX