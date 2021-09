CAMES: 3 anciens ministres de Boni Yayi deviennent Professeurs titulaires

Plusieurs enseignants de l’université d’Abomey-Calavi qui ont postulé pour l’obtention du grade de professeur titulaire du conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (Cames) sont désormais fixés. Trois anciens ministres de Boni Yayi figurent parmi les enseignants élevés au grade de professeurs titulaires.

Le conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (Cames) a publié les résultats de la 43e session des Comités consultatifs inter-africains (Cci). Dans le lot des enseignants élevés au grade de professeurs titulaires figurent trois anciens collaborateurs de l’ancien président Boni Yayi.

Il s’agit de l’ancien ministre des affaires étrangères et de la coopération, Nassirou Arifari-Bako, du ministre Barthélémy Kassa qui a tenu le département des mines de l’énergie et de l’eau sous l’ancien directeur de la BOAD. L’actuelle ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Ladékan Yayi, ex collaborateur du président Boni Yayi a été également élevé au grade de professeur titulaire.

Précisons que le programme Comités consultatifs interafricains (CCI) de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, dont l’accord initial date de 1976, fonctionne pour les dix-neuf pays membres comme un cadre commun de gestion des carrières des Enseignants-chercheurs et Chercheurs des Universités et Centres de recherche des États membres.

Ces enseignants-chercheurs et chercheurs sont l’objet d’une évaluation individuelle des compétences scientifiques et des aptitudes pédagogiques en vue de leur inscription sur les listes d’aptitude aux différents grades de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.