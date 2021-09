Cameroun: une sorcière présumée retenue en otage dans un camp séparatiste libérée par l’armée

L’armée camerounaise a annoncé avoir libéré une femme âgée, accusée d’avoir tué son fils par une morsure de serpent mystique.

En marge des combats entre l’armée camerounaise et les séparatistes dans l’extrême-nord du pays, les forces de sécurité ont effectué une descente dans un camp sécessionniste, le 13 septembre 2021, à Barombi-Mbo. Plusieurs combattants des groupes rebelles ont été neutralisés au cours de cette opération dans l’arrondissement de Kumba I, département de la Meme, région du Sud-Ouest. Une femme âgée, retenue en otage, a été libérée par les forces loyalistes.

Selon plusieurs médias locaux, des individus armés, soupçonnés d’être des combattants séparatistes, avaient kidnappé la vieille femme, l’accusant d’être une sorcière. Un habitant du village de Barombi-Mbo, sous couvert d’anonymat, a confié que la femme âgée a été enlevée après avoir été accusée d’avoir tué son fils par une morsure de serpent mystique. Le défunt aurait été mordu par un serpent dans une ferme. Il aurait tué le serpent mais serait mort du venin qu’il avait déposé dans son organisme quelques heures plus tard.

Plus de 3500 morts dans la région anglophone du Cameroun

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, en proie à un sanglant conflit depuis quatre ans, l’armée et des groupes séparatistes s’affrontent quasi quotidiennement. Les ONG internationales et l’ONU accusent les deux parties d’exactions et de crimes contre les civils, dans un conflit qui a fait plus de 3500 morts et forcé plus de 712 000 personnes à fuir leur domicile. Au moins 2,2 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire, selon l’ONU.