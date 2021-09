Cameroun: un jeune homme de 17 ans sodomisé par un artiste musicien

L’enquête est toujours en cours mais selon la presse camerounaise, un jeune homme de 17 ans a été agressé sexuellement par un artiste musicien. Suivant les tests, l’adolescent à été sodomisé par son bourreau.

La scène s’est déroulée dans la ville de Foumban, dans le département du Noun à l’Ouest du Cameroun. Selon le témoignage de la victime rapporté par ABK Radio, c’est au retour du sport qu’il a croisé la route d’un homme, un proche de sa famille. Dans son récit, le jeune homme dont le nom n’a été divulgué, a expliqué que ce dernier lui a donné rendez-vous dans son bureau dans l’après-midi.

« Il s’y était rendu aux environs de 15h, et dit avoir subi des incantations et a perdu connaissance. Une fois réveillé, son vis-à-vis lui a intimé l’ordre de ne rien dire sur ce qui s’est passé. De retour chez ses parents, le jeune homme a obéit aux instructions qui lui avaient été données. Cependant, sa mère a fini par découvrir une tache de sang sur sa culotte et a exigé la vérité, dès lors l’adolescent a relaté les faits », rapporte ABK Radio. Plusieurs examens médicaux réalisés par l’adolescent ont confirmé qu’il a été violé.

Interpellé, le présumé violeur a d’abord nié les faits. Mais après plusieurs heures d’interrogation, il a fini par avouer son méfait. D’après ABK Radio, il a demandé pardon au jeune garçon et à ses parents. Selon le média, une plainte avait été déjà déposée contre lui pour des faits similaires.