Cameroun: un couple décède en pleine partie de jambes en l’air à Bafou

Une partie d’ébat sexuel tourne au drame à Bafou. En pleine partie de jambes en l’air, un couple tombe dans un trou et passe de vie à trépas le vendredi 24 septembre 2021.

Le village de Bafou dans la région de l’Ouest du Cameroun a été frappé par un malheur au cours de la semaine écoulée. Et pour cause, le couple Raïssa et Prosper « est décédé » en pleine partie d’ébat sexuel. En effet, les deux amoureux qui se sont perdus de vue depuis des années, se sont retrouvés le vendredi 24 septembre 2021 au cours des obsèques d’une connaissance à eux.

La flamme s’est donc ravivée d’un coup entre les deux, qui avaient auparavant entretenu une idylle, lorsqu’ils étaient en classe de 3ème. S’étant alors retrouvés, les deux tourtereaux ont pris la décision de remémorer le beau vieux temps. Alors que la soirée très animée par des chants et des danses continuait, les tourtereaux ont disparu de la salle pour se retrouver dans un coin, très loin des regards.

A en croire les rapports de Cameroun Web, les deux amoureux n’ont pas pu résister à l’envie sexuelle. Ils se sont livrés à une partie de jambe à l’air qui va leur coûter la vie. Leurs corps découverts dans une fosse, ont été extraits à moitiés nus. « Raissa avait le pantalon à moitié baissé de même que Prosper qui était encore en état d’érection », raconte le confrère Tonfack.