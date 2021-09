Cameroun: Samuel Eto’o officialise sa candidature à la FECAFOOT

L’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, Samuel Eto’o, a déclaré ce mardi 21 septembre 2021, sa candidature à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football.

« Je suis honoré et heureux d’annoncer ma candidature à la Présidence de la Fédération de Football de Cameroun. Après mûre réflexion, j’ai décidé de prendre cette initiative par amour pour le Cameroun et par passion pour notre football. Pour moi, ce serait un honneur d’être au service de l’établissement qui m’a décerné toutes les distinctions que j’ai reçues jusqu’à présent. Je me tiens devant vous en cette occasion spéciale parce que le temps presse. Attendre n’est pas une option. Il est temps de reconstruire notre football. Nous ne pouvons plus retarder la refonte de notre sport numéro un car le reste du monde avance il avance sans nous. », a déclaré la légende du football camerounais Samuel Eto’o, sur sa page Instagram. Il annonce en parallèle qu’il s’engage à ne pas prendre le moindre salaire relatif à sa fonction s’il est élu.

A lire aussi: Présidence Fecafoot : Samuel Eto’o n’a pas accordé une interview à un média béninois

Il y a quelques semaines, certains médias ont annoncé la candidature de Samuel Eto’o à la FECAFOOT. Le camerounais aurait accordé une interview à un média béninois dans laquelle, il aurait confirmé sa candidature, selon lesdits organes de presse. Mais après vérifications, il a été découvert que Samuel Eto’o n’a accordé aucune interview à un quelconque média béninois. Face aux rumeurs, le camerounais n’a daigné réagir jusqu’à ce mardi, date à laquelle il a confirmé sa candidature à la présidence de la FECAFOOT. Agé de 40 ans, l’ex-attaquant du Barcelone emboîte ainsi le pas à son camarade ivoirien, Didier Drogba qui a tenté l’aventure de la FIF sans succès. A noter que l’élection du patron de la Fécafoot est prévue le 11 décembre 2021.