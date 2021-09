Cameroun: le procès du rappeur Ténor de nouveau renvoyé au 20 septembre 2021

Le rappeur camerounais Ténor est encore retourné en prison après son audience de ce lundi 13 septembre 2021. Et pour cause, le père de la défunte Erica Moulioum sur qui le rappeur a commis un homicide et contre qui il a porté plainte a noté des insuffisances dans le dossier judiciaire. Aussi l’autre raison du report du procès c’est qu’un nouveau juge est en charge de l’affaire et la partie demanderesse lui demande de prendre le temps nécessaire pour se mettre au parfum du dossier. Ce qui prolonge donc la détention du chanteur, inculpé d’homicide involontaire.

Le procès du rappeur camerounais Thierry Mengoumou Ayia, connu plus sous le pseudonyme de Tenor Ebanflang ne s’est plus tenu ce lundi 13 septembre 2021, comme prévu. Il a été renvoyé de nouveau au 20 septembre 2021. « Le temps pour le nouveau juge de prendre connaissance de ce dossier », a expliqué à Gazeti237.com, une source au TPI. L’artiste qui espérait avoir gain de cause ce lundi 13 septembre, dans l’affaire l’opposant à la famille d’Erica Moulioum au Tribunal de Première instance de Douala-Bonanjo, est reparti dans sa cellule tout déçu.

En effet, le père de la jeune Erica soupçonne « quelque chose de louche », dans le jugement de l’affaire. Il a alors demandé le changement du juge en charge du dossier. « Le prévenu a plaidé coupable d’homicide involontaire. or jusqu’à présent, il n’y a pas un élément dans le dossier qui le mentionne. Nous allons explorer la voie idoine, vous serez informés le moment venu», a déclaré Serge Kenfack, avocat du père d’Erica.

Ayant donc appris la nouvelle, au palais de justice dans la matinée de ce lundi 13 septembre 2021, le jeune rappeur est retourné tout triste dans sa cellule à la prison de New-Bell.

Par ailleurs, il faut noter que cette nouvelle va une fois encore porter un coup dur à la web humoriste ivoirienne Eunice Zunon. Cette dernière à qui l’on prête des intentions d’une liaison amoureuse avec le rappeur, est restée toujours proche de Ténor. Elle était même récemment à ses petits soins à la prison de New-Bell.

Pour rappel, le véhicule du rappeur a connu un accident dans la nuit du 15 juillet 2021 , dans lequel la jeune étudiante Erica Moulioum a perdu la vie.