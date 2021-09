CAF-Ligue des champions: malmené à Nouakchott, Loto-Popo FC dit adieu à la compétition

Malgré un match nul porteur d’espoir à Cotonou, Loto-Popo FC a été éliminé des phases qualificatives de la Ligue des champions de la CAF après sa défaite face à Nouadhibou (2-0), ce samedi en match retour du premier tour préliminaire.

L’exploit n’a pas eu lieu pour Loto-Popo FC du Bénin face à Nouadhibou de la Mauritanie en match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Tenus en échec à l’aller (1-1), les Universitaires ont été battus ce samedi à Nouakchott (2-0). Une défaite qui signe la fin de l’aventure des Béninois dans cette compétition continentale.

Dans une rencontre assez plaisante, les poulains de Mathias DEGUENON ont lancé très tôt les hostilités, histoire de se mettre rapidement à l’abri. Mais très vite, ils ont été submergés par la rigueur défensive et la stratégie offensive des Mauritaniens. En véritable conquérants, les locaux ont porté un gros coup à leur adversaire en ouvrant le score avant la fin de la première période. Et comme pour étouffer tout sursaut d’orgueil des Béninois, l’équipe hôte va inscrire un deuxième but en seconde période. Un coup franc superbement tiré qui n’a laissé aucune chance au portier adverse. Score final: 2-0.

Loto-Popo FC s’incline donc et quitte la compétition sans remporter une seule victoire. Une mauvaise campagne pour le club béninois, à l’instar de son homologue des Buffles du Borgou, éliminés de la la Coupe de la Confédération africaine après sa défaite contre les Marocains de l’ASFAR (3-1, 0-0). Visiblement, les équipes béninoises ne sont pas encore prêts à se mesurer au haut niveau.