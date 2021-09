CAF – Ligue des champions: l’entraîneur de Loto-Popo FC exclu pour diplôme non conforme

La Confédération africaine de football (CAF) a publié sa liste des entraîneurs non autorisés à siéger dans la loge des coachs, lors des rencontres préliminaires de la Ligue des champions. Et l’entraîneur béninois de Loto-Popo FC, Mathias DEGUENON, en fait partie.

Coup dur pour Loto-Popo FC qui affronte ce weekend, les mauritaniens de Nouadhibou Fc dans le cadre des préliminaires de la ligue des champions africaines. Les Béninois seront privés de leur entraîneur Mathias DEGUENON pour cette confrontation. Le technicien fait en effet partie de la liste des coachs non autorisés par la CAF, pour être sur la ligne de touche lors de ces rencontres. Une liste de neuf entraîneurs exclus pour diplômes non qualifiés (Licence CAF A ou UEFA Pro).

Champion du Bénin avec Loto-Popo FC, le coach DéGUENON dispose d’une licence de Leipzig en Allemagne mais ce diplôme n’est pas reconnu par la CAF qui ne veut que de ces licences en interclubs pour les entraîneurs. L’instance africaine avait déjà affirmé sa position sur ses exigences concernant les licences.



Selon le Journaliste Ablam Gnamesso, la Caf a exclusivement accordé une dérogation à ceux qui disposent d’une licence B dans les pays où on n’a plus organisé une Licence Caf supérieure, exemple de A. Une ultime faveur que ne bénéficiera pas Mathias DEGUENON, qui suivra la rencontre de ses poulains face aux Mauritaniens depuis les tribunes, au grand dam du club champion du Bénin.

Pour rappel, la manche aller de cette affiche entre clubs béninois et mauritanien se déroulera à Cotonou au stade GMK le 11 septembre prochain. D’autres duels également alléchants seront à l’affiche de cette phase aller. On suivra notamment le choc entre le club algérien du CR Belouizdad et les Nigérians d’Akwa United. L’autre club algérien de l’ES Setif sera aux prises avec son homologue gambien de Fortune FC, tandis que les Gabonais de Bouenguidi, éliminés par le TP Mazembe la saison passée, se frotteront encore à un club congolais, qui sera cette fois Maniema Union.

Les affiches du 1er tour: