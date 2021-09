CAF-Coupe de la Confédération : les Buffles du Borgou écrasés d’entrée, tous les résultats du premier tour aller

Les Buffles de Borgou se déplaçaient le weekend dernier chez les Marocains des FAR Rabat dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et les Béninois ont été battus sur le score de 3-1.

Mauvaise entame pour les Buffles de Borgou. En déplacement au Maroc le weekend dernier, dans le cadre du premier tour préliminaire de la phase aller de la Coupe de la Confédération de la CAF, les Béninois ont été battus par l’AS FAR Rabat (3-1). Dans une rencontre où ils ont été largement dominés, les vice-champions du Bénin ont été punis sur des buts de Zakaria Fati (24è), Hamza Moudjahid (25è) et Anouar Tarkhat (80è). Un résultat qui compromet dangereusement les chances de qualification au second tour des Buffles. La prochaine rencontre à domicile, le weekend prochain, sera décisif pour le club du septentrion.

Au Sénégal, le club de Diambars s’est facilement imposé face aux Guinéens de Wakriya (3-0). Un succès mérité pour les Sénégalais qui sont directement qualifiés pour le tour suivant, la rencontre étant disputée sur une seul manche en raison du coup d’Etat en Guinée. Dans les autres duels, les Tunisiens de l’US Ben Guerdane ont pris le dessus sur les Nigériens de l’AS Police (3-1). Idem pour les Maliens du Binga FC contre les Libériens du MC Breweries (3-0).

Les résultats complets du tour préliminaire aller

US Ben Guerdane (Tunisie) 3–1 AS Police (Niger)

AS FAR Rabat (Maroc) 3–1 Buffles FC (Bénin)

Diambars FC (Sénégal) 3–0 Wakriya AC (Guinée)*

ASCK (Togo) 3–0 ASAC Concorde (Mauritanie)

AZAM FC (Tanzanie) 3–1 Horseed SC (Djibouti)

URA FC (Ouganda) 2–1 Ethiopian Coffee SC (Éthiopie)

Atlabara FC Juba (Soudan du Sud) 0–2 Al Ahly Merowa (Soudan)

Futuro Kings CF (Guinée équatoriale) 2–1 Marumo Gallants FC (Afrique du Sud)

AS Mangasport (Gabon) 0–0 Orapa United (Botswana)

Bumamuru FC (Burundi) 0–0 Diables noirs (Congo-Brazzaville)

Red Arrows FC (Zambie) 2–1 Young Buffaloes (Eswatini)

Olympique de Missiri-Sima (Comores) 1–2 AS Kigali (Rwanda)

Binga FC (Mali) 3–0 MC Breweries (Liberia)

ASFA Yennega (Burkina Faso) 0–0 FC San Pédro (Côte d’Ivoire)

FC Dikhil (Djibouti) 0–1 Biashara United Mara (Tanzanie)

CFFA (Madagascar) 0–0 Kabwe Warriors FC (Zambie)

Mafunzo SC (Zanzibar) 0–1 GD Interclube (Angola)

AS Ashanti Golden Boys (Guinée) – Bayelsa United (Nigeria) **

Hay Alwady Nyala (Soudan) – Al Ahli Tripoli (Libye)***