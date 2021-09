CAF – C1: « Nous devons faire une entrée remarquable », Gaston Zossou aux joueurs de Loto-Popo Fc

Le Président de Loto-Popo Fc, Gaston Zossou, a invité ses poulains à remporter la victoire face à Nouadhibou Fc alors que les deux équipes s’affrontent ce samedi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions CAF 2021-2022.

Champion du Bénin en titre, Loto-Popo Fc affronte les Mauritaniens de Nouadhibou Fc ce samedi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Une rencontre comptant pour la phase aller des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF, édition 2021-2022. Une confrontation d’un tout autre niveau pour les Universitaires qui vont devoir batailler dur pour arracher un bon résultat avant le déplacement en Mauritanie.

Mais pour Gaston Zossou, les champions du Bénin ne visent que la victoire qui leur offrirait un avantage précieux en vue de la phase retour. En conférence de presse, mercredi 8 septembre, au siège de la Direction générale de la Loterie nationale du Bénin (LNB), le Président de Loto-Popo Fc, a dévoilé les ambitions de ses poulains pour ce match contre les Mauritaniens.

« Je veux les battre de façon la plus confortable possible (…) Le Capitaine sait ce que je veux et j’irai le leur dire. L’entraineur n’a pas droit à l’erreur », a lancé Gaston Zossou qui dit vouloir d’une « franche victoire et sans aucune contestation ». Le mot d’ordre est donc clair : Ne pas faire piètre figure et passer l’étape des préliminaires, a clairement martelé Gaston Zossou, le patron de Loto-Popo qui ne veut rien lâcher la saison à venir aussi. « Notre intention est de chercher à garder le titre le plus longtemps possible de l’histoire » ; a prévenu Gaston Zossou.