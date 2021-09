C8: Thierry Ardisson va toucher plus de 5 millions d’euros de son ex-employeur

Le présentateur a gagné son procès en appel contre son ancien employeur, affirme «Le Parisien». Le sacré pactole pour Thierry Ardisson ! D’après les informations de «Le Parisien», la Cour d’appel de Paris a condamné C8 à verser 3 810 476 euros (environ 4,14 millions de francs) à Ardis SAS, la société de Thierry Ardisson. À ce montant, il faut ajouter 2 651 244 euros d’indemnités (environ 2,88 millions de francs) à la société Téléparis, dont il détient 50% des parts.

La chaîne avait supprimé l’émission «Salut les Terriens», présentée par Thierry Ardisson depuis son lancement, en 2006. L’animateur en costume noir avait alors introduit une plainte pour rupture abusive de contrat.

Ce total de 5 136 098 euros pour le présentateur est six fois plus que ce qu’il avait initialement obtenu du tribunal de commerce de Paris, en janvier 2020. «Ce n’est que l’application des règles d’éthiques dans les rapports commerciaux», a commenté son avocat Me Jean Ennochi, rapporté par les médias locaux.