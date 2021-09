C1/PSG – Manchester City: le groupe de Guardiola avec Riyad Mahrez

Manchester City défie le PSG ce mardi au Parc des Princes, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Pour l’occasion, Pep Guardiola a convoqué un groupe de 21 joueurs avec l’ailier algérien Riyad Mahrez.

Premier du groupe A, Manchester City se déplace ce mardi soir la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le PSG. Un match comptant pour la deuxième journée de phase de groupe de Ligue des champion. Bourreaux des Parisiens lors de la démi-finale de l’édition dernière, les Skyblues vont tenter de battre nouveau le club français, qui s’est beaucoup renforcé cette saison, avec notamment, l’arrivée de Lionel Messi, Achraf Hakimi et Georgino Wijnaldum entre autre.

Pour l’occasion, Pep Guardiola a convoqué un groupe de 21 joueurs dont l’attaquant algérien, Riyad Mahrez, et le meneur de jeu belge, Kevin de Bruyne. Au banc des absences, on notera celle d’Ilkay Gündogan. Le milieu de terrain allemand est blessé et ne reviendra qu’après la trêve internationale d’octobre. Benjamin Mendy, actuellement en prison, et Oleksandr Zinchenko, blessés, sont aussi forfait.

Le groupe de Manchester City face au PSG

Gardiens : Ederson, Steffen, Carson

Défenseurs : Walker, Dias, Stones, Aké, Laporte, Cancelo, Wilson-Esbrand

Milieux : De Bruyne, Rodrigo, Fernandinho, Bernardo Silva, Foden, McAtee

Attaquants : Sterling, Grealish, Gabriel Jesus, Mahrez, Torres