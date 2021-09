C1-Bruges vs PSG: le groupe de Pochettino avec Lionel Messi et sans Sergio Ramos

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a communiqué sa liste des joueurs sélectionnés pour le déplacement sur la pelouse du club Bruges dans le cadre de la première journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

A l’instar d’autres cadors européens, le PSG lance cette semaine sa campagne en Ligue des champions. Le club parisien se déplace ce mercredi en Belgique pour y défier le club Bruges. Un premier test pour le club français et son nouvel effectif XXL. Et pour l’occasion, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 22 joueurs.

Comme pressenti, Marco Verratti est trop court et ne sera pas du voyage, à l’instar de Sergio Ramos, Colin Dagba ou encore Layvin Kurzawa. Idrissa Gueye et Angel Di Maria sont eux suspendus. Absent contre Clermont le weekend dernier, Lionel Messi est lui de retour tout comme Leandro Paredes. Kylian Mbappé et Neymar sont également dans le groupe.

Le groupe du PSG face à Bruges

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Diallo, Kehrer, Mendes, Bitumazala, Bitshiabu, Alloh

Milieux : Paredes, Wijnaldum, Danilo, Herrera, Dina Ebimbe

Attaquants : Messi, Neymar, Mbappé, Icardi, Draxler