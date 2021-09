Burkina: transités par le Bénin, des milliers de litres de carburant de contrebande saisis

Grosse saisie de carburant de contrebande au Burkina Faso. Dans un communiqué publié le 23 septembre 2021, le Procureur du Faso a fait le point de l’opération. Dans son intervention, il a fait savoir que ces milliers de litres de carburant saisis proviennent du Nigéria en passant par le Bénin.

Des milliers de litres de carburant de contrebande, communément appelé « essence kpayo » au Bénin, ont été saisis au Burkina Faso. Cette grosse quantité de carburant, selon plusieurs sources a été transitée par le Bénin. « Le carburant en question proviendrait du Nigéria en passant par le Bénin pour être stocké à Koualou, localité située à une dizaine de kilomètres de Nadiagou à l’Est du Burkina Faso », a déclaré le Procureur Yoda Harouna.

Selon une source écoutée par le Procureur, les trafiquants se ravitailleraient à Koualou (une zone frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso). De là, les produits seraient transportés dans des fûts à l’intérieur de camions appelés « 10 tonnes » à destination de Fada N’Gourma, Koupéla, Pouytenga, Zorgho, Mogtedo, Minassem (Koulbila) et Ouagadougou. « Des stations-services bénéficiaires de ce carburant de contrebande étaient identifiées à Ouagadougou, Kombissiri, Kaya… », lit-on dans le communiqué du Procureur.

Après avoir recueilli les informations nécessaires sur le dossier, L’Autorité Supérieure du Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (l’ASCE-LC) a saisit le Parquet afin qu’une enquête soit ouverte. Les investigations approfondies ont permis d’identifier les principaux auteurs de la contrebande dans les régions de l’Est, du Centre-Est , du Centre-Nord, du Plateau Central, du Centre-Sud et du Centre.

Il convient d’indiquer qu’un constat de terrain a permis de relever que ces véhicules se rendent à Koualou souvent dans la matinée en vue du ravitaillement pour ensuite durant la nuit, entre 22 heures et 03 heures du matin, repasser dans le sens contraire. De la sorte, au lever du jour, ils ne sont plus aperçus sur les routes nationales. A l’aller comme au retour, les contrebandiers passent les différents types de contrôles routiers précisément les postes de douane, de police et de gendarmerie sans aucune difficulté comme s’ils accomplissaient des activités licites.

