Burkina : il simule son propre enlèvement pour soutirer 5 millions à ses parents

Au Burkina Faso, un un jeune homme d’une vingtaine d’années, a mis en place un scénario d’enlèvement dans le but de soutirer une importante somme d’argent, cinq millions (5.000.000) de francs CFA, à ses propres parents.

Il s’agit d’un fait digne d’une œuvre cinématique hollywoodienne. Un jeune homme d’une vingtaine d’années a simulé son propre enlèvement pour soutirer 5.000.000 de FCFA à ses parents. Pour parvenir à ses fins, il s’attache les services de quelques acolytes à qui il promet un montant de 500.000 FCFA chacun avec un rôle bien précis à jouer.

S’appuyant sur le statut social de ses parents et ne se doutant point de l’attachement que ceux-ci ont pour sa propre personne, la scène de l’enlèvement est montée avec le concours de ses complices qui ont fourni, entre autres le local, les armes à feu dont un pistolet automatique et un fusil de chasse, les cartes SIM sur lesquelles l’argent devrait être déposé, et le tout est filmé à l’aide de son propre téléphone portable.

Selon la police burkinabé, la vidéo réalisée est envoyée à son frère aîné qui, dès réception, a déposé plainte auprès de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police de Ouaga 2000. « Pour inquiéter davantage les siens, il se déporte à Kaya puis à Dori, tout en envoyant régulièrement des messages à son frère, l’informant qu’il est entre les mains de ses ravisseurs qui ont même placé une bombe sur lui », raconte la police.

Mais, son scénario ne durera pas pour longtemps. En collaboration avec la Brigade Spéciale d’Investigation et de lutte Anti-Terroriste (BSIAT), la Gendarmerie Nationale et le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga II, il a été interpellé avec trois (03) de ses acolytes. Plusieurs objets ont également été saisis notamment un pistolet automatique, un fusil de chasse, des téléphones portables, du cannabis et des blousons.