Burkina Faso: un cyber escroc mis aux arrêts par la Brigade anti-cybercriminels

Un cyber escroc a été mis aux arrêts par la Brigade Centrale de Lutte Contre la cybercriminalité au Burkina Faso. L’opération a été menée avec la complicité des victimes du mis en cause.

Suite à de multiples plaintes des victimes enregistrées à travers la division des enquêtes, un présumé cyber escrocs de 31 ans a été mis aux arrêts par la Brigade Centrale de Lutte Contre la cybercriminalité. Il s’était spécialisé dans l’escroquerie via les moyens de communications électroniques et particulièrement l’arnaque portant sur la vente des monnaies numériques, l’usurpation d’identité, le faux monnayage et le blanchiment de capitaux.

Mode opératoire

Sur son mode opératoire, le cyber escroc évoluait dans la vente de crypto monnaies. En effet, il faisait des propositions de vente ou d’investissement dans les crypto- monnaies aux internautes sur les réseaux sociaux. Lorsqu’un internaute s’intéresse à ses offres, il fait d’abord preuve d’une grande amabilité afin d’instaurer un climat de confiance. Ensuite, il insiste sur l’essor récent que connaissent les crypto monnaies et fait miroiter une monnaie aux rendements très attractif. Une fois l’internaute emballé, celui-ci lance une commande ou décide d’investir. Le paiement s’effectue toujours, par transfert d’argent. Une fois l’argent reçu, le présumé cyber escroc retire ou transfert l’argent dans un autre compte tout en bloquant l’internaute sur tous ses numéros.

L’escroquerie se confirme lorsque l’interlocuteur est dans l’impossibilité de récupérer ni ses fonds ni sa cryptomonnaie. Le préjudice actuel causé par ce cyber escroc s’élève à plus de dix millions (10.000.000) de francs CFA.

Une télévision de marque Samsung Smart 55 pouces, un vélomoteur de marque Honda, une arme à feu de calibre 7,65 mm, un (01) ordinateur de marque HP Probook, deux (02) clés USB, un disque dur DM HD001, trois (03) téléphones portables dont deux de marque Samsung et une des marques IPhone 11 Pro, deux (02) cartes nationales d’identité burkinabé , Cinq (05) cartes bancaires, Cinq (05) chèques de banque, une carte de carburant TOTAL, la somme de six millions six cent seize mille (6 616 000) francs CFA et cent soixante (160) euros, tel est le butin saisi par la Brigade Centrale de Lutte Contre la cybercriminalité des mains de ce cyber escroc.