Burkina Faso: plus d’un million de déplacés internes disséminés dans 274 communes (Gouvernement)

Burkina Faso: plus d’un million de déplacés internes disséminés dans 274 communes (Gouvernement)

A la fin du mois d’août 2021, le nombre de personnes déplacées internes au Burkina Faso est de 1 423 378, selon les autorités du pays.

Le pays compte 1 423 378 personnes déplacées internes à la date du 31 aout 2021, a annoncé lundi, le ministre burkinabé en charge de l’Action humanitaire, Laurence Ilboudo. «1 423 378 personnes déplacées internes, accueillies dans 274 communes réparties dans toutes les 13 régions du pays », détaille le ministre Ilboudo. 1 331 300 PDI ont bénéficié d’une assistance alimentaire de 38 000 tonnes de vivres avec une priorité aux communes en proie à l’insécurité. Plus de 2 milliards de FCFA de cash transférés à des PDI et populations hôtes.

A lire aussi: Défi sécuritaire: le Mali et le Burkina Faso veulent mutualiser davantage leurs efforts

Le ministre n’a pas évoqué les raisons de ses déplacements, mais nul ne pourra contredire l’hypothèse selon laquelle, le terrorisme en est notamment la cause. En effet, le Burkina Faso est attaqué depuis plusieurs années par des terroristes qui sévirent dans plusieurs régions du pays. Et ce, malgré les offensives des forces de Défense et de Sécurité. Selon l’ONU, les violences ont poussé quelque 17 500 personnes à quitter le pays depuis le début de l’année en cours.