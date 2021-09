Burkina Faso: le champion du monde Iron Biby célébré par le président Roch Kaboré

Le président burkinabé Roch Kaboré a adressé jeudi, ses vives félicitations à Iron Biby, l’homme le plus fort du monde.

Le président Roch Kaboré a accordé jeudi matin, une audience au champion du monde, nouveau détenteur du record mondial en soulever de bûches, Cheik Ahmed Al-Hassan Sanou alias Iron Biby. « C’est un honneur d’être reçu pour la seconde fois à Kosyam. Le président du Faso m’a encouragé et je lui en suis très reconnaissant. En tant que fils du pays, je vais continuer à défendre dignement les couleurs du Burkina Faso », a déclaré Iron Biby à sa sortie d’audience.

Iron Biby a exprimé ses remerciements au président du Faso et à la population burkinabè pour tous les soutiens dont il a bénéficié. Selon lui, « vu la situation sécuritaire au Burkina Faso », remporter des victoires dans ce championnat est son moyen pour apaiser les cœurs.

Le nouveau recordman mondial a une ambition encore plus grande pour les Burkinabè : inscrire le Log-lift comme discipline aux Jeux olympiques. « En tant que recordman, c’est de mettre le record à un autre niveau que personne ne peut toucher. Il y a l’option d’intégrer le Log-lift dans les Jeux olympiques. Si nous y arrivons, le Burkina Faso sera reconnu comme le pays qui a intégré ce sport dans les Jeux olympiques », a-t-il indiqué. Avec le soutien du ministère des Sports et des Loisirs et celui des Burkinabè, inscrire le Log-lift dans les Jeux olympiques est possible. Telle est la conviction partagée par le Champion.