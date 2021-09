Burkina Faso: démission du médiateur de la République Saran Sérémé Séré

Le médiateur de la République du Burkina Faso a rendu sa démission le mercredi 29 septembre 2021 pour « convenance personnelle ».

Saran Sérémé Séré n’est plus au poste du médiateur de la République au Faso. Elle a rendu sa démission dans la journée du mercredi 29 septembre 2021. La décision de quitter la tête de cette institution qu’elle occupait depuis octobre 2017, est prise pour « convenance personnelle ». Pour rappel, Saran Sérémé Séré a prêté serment le 27 octobre 2017 à la suite de sa nomination en Conseil des ministres du 27 septembre 2017. En mars 2021, elle a plaidé pour un meilleur soutien des Etats à toutes les grandes écoles interafricaines et africaines pour répondre aux défis du développement.

Le 17 mai 1994, l’Assemblée des Députés du Peuple votait la loi organique portant institution d’un Médiateur du Faso. Le Médiateur du Faso est une institution et une autorité indépendante (il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité dans le cadre de ses attributions) et un organe intercesseur entre l’Administration publique et les administrés.

Le Médiateur du Faso est doté de plusieurs pouvoirs d’action : un pouvoir de vérification et d’enquête, un pouvoir d’accès à l’information et un pouvoir virtuel de sanction, un pouvoir d’injonction (lorsque la réclamation met en cause l’inexécution d’une décision de justice) et un pouvoir de proposition de réformes. En l’absence d’une réponse satisfaisante dans le délai qu’il a fixé, le Médiateur fait un rapport spécial au Chef de l’État.