Brésil: les dernières nouvelles sur l’état de santé du « Roi » Pelé

Sortie de réanimation il y a quelques semaines après être opéré d’une tumeur au colon, Pelé va beau coup mieux selon sa file Kely Nasicimento , qui a donné des nouvelles rassurantes sur la santé de la légende brésilienne.

Agé de 80 ans, Pelé a été opéré en début du mois de septembre d’une tumeur « suspecte » au côlon. Une opération qui s’est bien déroulée selon les médecins de l’idole de Santos qui se sont montrés rassurants sur l’état de santé de l’ancien footballeur. Mais quelques jours après sa sortie de réanimation, l’idole de Santos a été de nouveau admis en soins intensifs. Une situation tout à fait normale pour le personnel médical du triple champion du monde qui a indiqué qu’il s’agissait d’une simple mesure de précaution.

Et aux dernières nouvelles, le quadragénaire se porterait plutôt bien. A en croire la dernière publication de sa fille Kely Nasicimento sur les réseaux sociaux, l’ex-international brésilien a retrouvé une bonne mine. En effet, la jeune femme a publié une photo de son père dans sa chambre, jouant au tranca, un jeu de cartes brésilien, annonçant qu’il aurait fait plusieurs pas en avant dans sa convalescence.

« Il m’apprend à jouer au tranca. Je me fais massacrer. Il insiste pour que je lui donne toutes mes cartes à faces et voulait prendre des photos de ma confusion. Ces derniers jours, nous avons fait plusieurs pas en avant », a-t-elle publié sur son compte Instagram. Des nouvelles un peu plus rassurantes pour le triple champion du monde brésilien.

Santé fragile

En avril 2019, à Paris, le « Roi » Pelé avait été hospitalisé à cause d’une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s’était vu retirer un calcul rénal. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d’une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse. A cela s’ajoutent ses problèmes de hanches qui l’obligent à se déplacer à l’aide d’un déambulateur.