Brésil: le « Roi » Pelé de nouveau en soins intensifs

Sortie de réanimation après être opéré d’une tumeur au côlon, la légende brésilienne, Pelé, a été reconduite en soins intensifs, selon les informations d’ESPN Brésil.

La légende brésilienne, Pelé, n’a visiblement pas fini avec ses soucis de santé. Sorti de réanimation en début de semaine après être opéré d’une tumeur au côlon, le triple vainqueur de la Coupe du monde, a été de nouveau admis en soins intensifs. La nouvelle a été annoncée ce vendredi soir par le site ESPN Brésil.

Agé de 80 ans, Pelé a été opéré en début du mois de septembre d’une tumeur « suspecte » au côlon. Une opération qui s’est bien déroulée selon les médecins de l’idole de Santos qui se sont montrés rassurants sur l’état de santé de l’ancien footballeur. Selon eux, il s’agissait plutôt d’une mesure de précaution. L’ancien attaquant auriverde « se porte bien », ont-ils ajouté.

Santé fragile

En avril 2019, à Paris, le brésilien avait été hospitalisé à cause d’une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s’était vu retirer un calcul rénal. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d’une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse. A cela s’ajoutent ses problèmes de hanches qui l’obligent à se déplacer à l’aide d’un déambulateur.