Bonne forme masculine: la recette pour un ventre « plaquettes de chocolat »

Très souvent, les mauvaises habitudes alimentaires ou une mauvaise hygiène de vie peuvent causer de petits bourrelets disgracieux. Apparaissent alors la cellulite, les poignées d’amour, les cuisses et les pectoraux flasques. Ce n’est pas du tout esthétique, il faut l’avouer. Messieurs, vous rêvez sûrement d’avoir un corps bien sculpté et une silhouette harmonieuse. Eh bien, Bénin Web Tv a déniché pour vous les meilleures techniques d’amincissement.

La criolipolyse, une alternative aux résultats prouvés

Il s’agit d’une méthode high-tech qui consiste à détruire les graisses par le froid. C’est important de préciser que dès l’adolescence, les cellules graisseuses se forment dans notre corps. Toutefois, elles sont très sensibles au froid. Justement, la criolipolyse garantit un amincissement, car elle refroidit ces cellules graisseuses à une température comprise entre -0,5 °C et 0 °C. Le froid, pour ainsi dire, va directement détruire les tissus gras en profondeur et raffermir votre peau.

Il n’y a aucun souci à se faire, cette méthode ne détruit ni votre peau ni vos nerfs, et encore moins vos muscles. Après votre séance de criolipolyse, les résultats définitifs apparaîtront après 3 mois. C’est le temps nécessaire, dont votre corps a besoin pour évacuer la fonte graisseuse détruite par le froid.

La criolipolyse est fortement recommandée pour les hommes qui souhaitent perdre un amas graisseux localisé. Il peut arriver qu’une ou deux séances supplémentaires soient nécessaires pour obtenir un résultat optimal. À noter que cette méthode n’est pas conseillée pour les personnes atteintes d’obésité.

La pressothérapie

La pressothérapie est une technique qui consiste à exercer un mouvement de pression afin de stimuler la circulation du sang et de la lymphe. L’appareil de pressothérapie peut être :

des bottes de compression pour les jambes,

des manchons pour les bras,

une ceinture de compression pour viser la sangle abdominale.

La pressothérapie génère des réactions physiologiques favorables à l’élimination des toxines et des graisses. En d’autres termes, cette technique affine de manière efficace votre silhouette.

Le drainage palper-rouler ventouse

Il s’agit d’un massage manuel composé de plusieurs manœuvres. Le principe est de former un pli de peau avec les doigts, puis de le faire rouler. L’objectif premier de cette technique est de casser les amas graisseux présents sous la peau. Bien évidemment, elle nécessite une cure de plusieurs séances. Le résultat ne pourra pas être constaté dès la première séance. La règle est simple : plus les séances de massage seront fréquentes et régulières, plus les résultats seront efficaces.

La radiofréquence

La radiofréquence émet des ondes électromagnétiques qui génèrent de la chaleur sur les tissus. Non invasive et non chirurgicale, cette méthode garantit le remodelage et l’amincissement de votre corps. Au fil des séances, votre corps retrouvera sa fermeté.