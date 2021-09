Bon à savoir: voici 04 bonnes raisons de prendre du jus de citron à jeûn tous les matins

Mener une vie saine n’est parfois pas si simple; comme faire du sport régulièrement, s’alimenter correctement, dormir suffisamment, etc. Un bienfait important pour un effort moindre, un verre d’eau citronnée le matin permet de démarrer la journée avec vitalité. Cela est vite préparé et peut faire des merveilles. Voici alors 04 bonnes raisons de consommer le jus de citron à jeûn chaque matin.

Le citron est l’un des agrumes le plus fréquemment et le plus diversement utilisé. Sa popularité est dûe à son parfum et à son goût rafraîchissant. Son arôme en fait un ingrédient de choix dans de nombreuses recettes et dans la composition des parfums. Il accompagne aussi un grand nombre de boissons, notamment le thé et des cocktails, il peut aussi être servi en jus de fruit. Non seulement le citron est utilisé pour ses qualités aromatiques, mais aussi pour sa dimension thérapeutique. Riche en vitamine C, le citron possède en effet de formidables vertus thérapeutiques: ses propriétés antivirales et antibactériennes ainsi que sa capacité à stimuler le système immunitaire sont largement reconnues. L’une des façons les plus courantes de tirer parti des bienfaits du citron est d’en presser le jus.

1- L’eau tiède au jus de citron, une détox quotidienne du corps

Le jus de citron fraîchement pressé est un super diurétique qui stimule les reins et aide donc à l’élimination des toxines.

L’acide citrique contenu dans le citron stimule également le foie, qui détoxifie l’ensemble du corps.

Quant à l’eau chaude, elle nettoie le système digestif et élimine les déchets !

Du coup, on se sent propre à l’intérieur, comme neuve (recommandé le lendemain de cuite ou de grosse bouffe !), reste plus qu’à passer à la salle de bain pour être aussi propre à l’extérieur !

Il faut dire que le goût acidulé du citron dans de l’eau même pas froide, même s’il paraît que l’on s’y habitue très vite, on le sent passer !

2- L’eau tiède au jus de citron, un booster pour bien démarrer la journée !

Le citron est riche en vitamine C (53 mg/100g), la petite vitamine qui donne la pêche et qui va donc nous donner plein d’énergie pour la journée !

C’est vrai qu’il contribue à vous donner de la vitalité, mais à moins que vous ne pressiez au moins deux citrons, la dose en vitamine C contenue dans notre eau citronnée ne sera pas suffisante pour nous booster toute la journée ! Il faudra l’associer avec d’autres aliments riches en vitamine C comme le kiwi ou le poivron rouge pour avoir la dose recommandée de la journée !

Et pour une vraie cure, rien de tel que de la vitamine C en comprimé ! Je dis ça, je dis rien !!!

Quoi qu’il en soit, mieux vaut commencer sa journée avec de l’eau citronnée qu’avec un café !

3- L’eau tiède au jus de citron, un allié qui aide à renforcer notre système immunitaire

La vitamine C renforce également notre système immunitaire et prévient le rhume. Là encore, c’est très bien d’avoir sa dose de vitamine C quotidienne garantie grâce à son rituel du matin mais la quantité de vitamine C reste trop faible pour avoir un réel impact sur la santé, Il faudra pour cela l’associer avec d’autres fruits et légumes !

4- L’eau tiède au jus de citron, super arme naturelle contre le vieillissement de la peau

Le jus de citron contient, on l’a dit une forte dose vitamine C ainsi que des caroténoïdes et des coumarines qui sont tous les trois de puissants antioxydants. Les antioxydants sont des super agents qui luttent contre l’action des radicaux libres qui accélèrent le vieillissement de nos cellules et donc le vieillissement de notre peau !

Faites un test et vous en serez convaincue : laissez une pomme coupée à l’air libre quelques jours. Elle va s’oxyder et se friper. Faites le même test en l’enduisant de jus de citron et vous constaterez qu’elle s’oxydera moins vite.

C’est pareil pour la peau ! Ainsi, le citron est une véritable arme contre le vieillissement.

Par ailleurs, l’eau tiède aide à hydrater la peau en profondeur et à donner de l’éclat à votre teint.