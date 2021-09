Bon à savoir: 04 astuces naturelles pour vaincre l’indigestion

L’indigestion, qu’elle soit aiguë ou chronique est liée souvent à un repas trop copieux, ou mal cuit. Mais dans ce cas, que faut-il faire ? Voici pour vous 04 conseils de grand-mère à mettre en pratique.

L’indigestion est tout simplement le fait de mal digérer. Elle est liée à une intoxication alimentaire, une infection intestinale ou à une suralimentation. Elle se manifeste par des problèmes intestinaux, comme la sensation de nausée et de vomissement, le mal de ventre, le ballonnement, la lourdeur d’estomac, la brûlure d’estomac, le reflux gastrique, etc. Elle peut également être accompagnée de migraine, de vertiges et de mal de tête. Découvrez ici 04 astuces de grand-mère pour traiter ces symptômes et atténuer vos douleurs.

1. Eau chaude citronnée

Le jus de citron stimule la digestion tout en procurant une dose de vitamine C. En plus, il aide à digérer les matières grasses et accroît le niveau d’énergie.

2. Combinaisons alimentaires

Pour réduire les symptômes d’indigestion comme les ballonnements et les flatulences, choisissez vos aliments en fonction de leur rapidité de digestion. Vous pourrez maintenir l’équilibre du pH de votre estomac en commençant par les aliments qui se digèrent le plus vite, suivis de ceux qui mettent davantage de temps à être assimilés.

3. Alimentation consciente

Nous sommes nombreux à manger sur le pouce, ce qui n’est pas sans avoir un impact négatif sur notre digestion. Le stress peut aussi être nocif : lorsque le corps carbure à l’adrénaline, le système digestif, lui, se met en veille. Autant que possible, prenez le temps de relaxer et d’apprécier les saveurs, les textures de même que le plaisir de manger.

4. Exercices favorisant la digestion

La pratique régulière de l’activité physique favorise également une bonne digestion. Marcher à un bon pas pendant 15 minutes après avoir mangé est un excellent moyen de digérer et peut contribuer à réduire les ballonnements ainsi que la fatigue ou la lourdeur souvent ressentie après les repas.