Bénin – Zone économique de Glo-Djigbe: Bio Tchané satisfait de l’évolution des travaux

Dans le but de constater, de visu, l’état d’avancement des travaux sur le chantier de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé, le ministre d’Etat, chargé du portefeuille du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, a fait une descente sur le terrain, mardi 28 septembre dernier.

Le chantier du site de la Zone économique et spéciale de Glo-Djigbé, débuté le 05 février de l’année en cours, fait son petit bonhomme de chemin, pour le plus grand bonheur des autorités du Bénin et de la population riveraine, notamment. Selon le constat fait, dans la matinée du mardi 28 septembre 2021, par le ministre d’Etat, en charge du portefeuille du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, rapporté par CappFm, les travaux avncent à grands pas.

L’autorité ministérielle et sa suite ont fait un tour au niveau de la première partie du chantier, évaluée à 400 hectares, sur les 100.000 hectares, au total, qui verront sortir de terre, un bâtiment administratif, des zones industrielles, des usines de transformation, de montage et d’assemblage, et des zones résidentielles.