Bénin: Yayi Boni accueilli au palais de la Marina

L’ancien président Boni Yayi vient d’être accueilli au palais de la présidence de la République. L’audience entre les deux hommes d’Etat tournera sur la pacification du pays.

Cinq ans après avoir quitté le palais de la Marina où il a servi le peuple béninois, l’ancien président Boni Yayi vient de franchir ce mercredi l’un des lieux les plus sécurisés du pays.

Cette rencontre annoncée par la presse entre le président de la République et son prédécesseur vient de démarrer.

La rencontre entre boni Yayi et Patrice Talon permettra aux deux ex amis d’une part de régler leurs différends personnels et d’autres parts s’engager à travailler pour la pacification du pays pris depuis 2019 dans une crise politique sans précédent.