Bénin – Universités publiques: le classement des nouveaux bacheliers disponible en ligne

Par un communiqué en date du vendredi 17 septembre, la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique informe les nouveaux bacheliers et leurs parents de la publication des résultats de classement dans Universités publiques, édition 2021. Les listes sont disponibles au niveau des rectorats, des établissements de formations et sur trois plateformes numériques.

Dès ce samedi 18 septembre 2021, les nouveaux bacheliers et leurs parents peuvent consulter les résultats du classement, édition 2021, sur enseignementsuperieur.gouv.bj, www.gouv.bj et apresmonbac. Comme l’indique le communiqué de la ministre, les listes de classement sont aussi disponibles au niveau des rectorats des quatre universités publiques et de tous les établissements de formations.

Il faut noter que le classement des nouveaux bachelier fait suite aux différents choix effectués par ces derniers sur la plateforme apresmonbac.bj, au lendemain des résultats du Baccalauréat 2021. Le classement répond à des critères préalablement définis par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il est par ailleurs porté à la l’attention des nouveaux bacheliers et leurs parents que la plateforme apresmonbac.bj s’ouvre à partir du mardi 21 au dimanche 26 septembre pour recueillir les inscriptions à titre entièrement payant.