Bénin: un site en ligne pour recevoir les hommages à Nestor Wadagni

Les messages de condoléances à l’endroit de la famille Wadagni seront reçus en ligne sur un site dédié à cet effet. C’est le message adressé ce jeudi 9 Septembre par le ministre de l’économie et de la santé à l’adresse du public.

Compte tenu de la situation sanitaire caractérisée par la pandémie de la Covid19, les messages ou la signature du livre de condoléance à l’endroit de la famille Wadagni se fera en ligne.

C’est par une publication sur sa Page Facebook que le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni porte l’information à l’endroit de la famille, des amis et les sympathisants du vice président du conseil économique et social Nestor Wadagni arraché à l’affection des siens le vendredi 3 septembre dernier.

« Nous vous prions de publier vos messages de condoléances sur le site https://nestorwadagni.bj/ de notre cher et regretté père Nestor WADAGNI, décédé le vendredi 3 septembre 2021, dans sa 68ème année« , lit-on dans la publication du ministre.

Aucune date ne figure dans cette publication en ce qui concerne les obsèques du disparu.

L’argentier national remercie déjà tout le peuple béninois pour leurs nombreuses marques d’affection avant d’inviter à prier pour le repos de l’âme de son père.