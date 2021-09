Bénin: un père, accusé d’avoir violé et enceinté sa fille de 16 ans, déposé en prison

Accusé de viol d’inceste sur sa fille de 16 ans, un père de famille déposé en prison. Les faits se sont déroulés à Glo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Un père de famille interpellé et mis sous mandat de dépôt à Abomey-Calavi. Il est accusé d’avoir violé et enceinté sa fille de 16 ans. Dans la foulée, le petit ami de la fille a été aussi interpellé et déposé ce mardi 07 septembre 2021.

Selon les faits rapportés par la présidente de l’ONG FND, la fille a confié que son père a tenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec elle et que la grossesse qu’elle porte est d’ailleurs de lui. Quand au petit ami, il a avoué avoir eu des rapports sexuels avec la fille, mais aurait arrêté depuis qu’il a appris que son futur beau père couchait avec sa chérie.

Flou autour de l’auteur de la grossesse

Entre le père et le petit ami, difficile pour le moment de dire avec exactitude celui qui est l’auteur de la grossesse. La fille a désigné son père, mais celui s’y est opposé dans un premier temps. Il aurait fait pression sur sa fille pour qu’elle attribue la grossesse à son petit copain.

Face au refus de la fille de designer son petit ami, le père lui aurait promis de l’amener à l’hôpital quand il aura réuni un peu d’argent. Paradoxalement, après l’éclatement de l’affaire le père aurai confié à sa fille qu’il serait impuissant depuis un an, alors qu’il s’agit d’une grossesse de 03 mois et quelques jours.

Pour justifier qu’il n’est pas l’auteur de la grossesse, le copain confie qu’il a toujours eu des rapports sexuels protégés avec la fille. Mieux, la fille a fait savoir qu’il ne l’a pas touché depuis juin et qu’elle avait bel et bien eu ses menstrues après leur dernier rapport.

Elle était en apprentissage de couture chez son père

Après le divorce de ses parents, la fille décide d’aller en apprentissage. Sa mère qui venait de quitter le foyer, a alors donné son accord pour qu’elle devienne apprentie de son propre père.

Au début, tout allait bien jusqu’à ce que le papa commence à désirer sexuellement sa propre fille. Gênée par la situation, la fille avait refusé de continuer l’apprentissage. Mais n’ayant pas raconté les faits d’attouchements sexuels dont elle fait l’objet de la part de son père, elle n’a pas eu l’onction de sa mère pour arrêter l’apprentissage.