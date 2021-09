Bénin: un détenu s’oppose à sa libération après 15 ans de prison

Fait insolite dans une prison civile au Bénin. Détenu depuis 15 ans, il refuse de recouvrer sa liberté. Ce prisonnier assez particulier, estime qu’il mène une vie plus intéressante dans les quatre murs de l’établissement pénitentiaire et craint de tomber sous la pression de la vie active en dehors de la prison.

Libéré de prison, un détenu identifié comme C. C. refuse catégoriquement de jouir de sa liberté. Selon le journal Les 4vérités, l’intéressé a fait savoir aux agents pénitentiaires qu’il préfère sa vie de prison que celle qui l’attend dehors.

« Depuis 15 ans, je ne paie plus le loyer, ni l’eau et l’électricité, les repas gratuits et vous me demandez de sortir, je ne sortirai pas. Je me sens à l’aise ici et vous me demandez d’aller rejoindre ce calvaire, non, laissez-moi ici, pardon chef », rapporte le média.