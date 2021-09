Bénin: un commissaire de police déposé en prison pour blanchiment de capitaux

Un cadre de la police républicaine derrière les barreaux pour abus de fonction et blanchiment de capitaux. Selon l’information rapportée par le quotidien Le Potentiel, le mandat de dépôt contre l’agent de la police a été décerné le 08 septembre 2021.

Un fonctionnaire de la police républicaine dans les mailles de la justice pour abus de fonction et blanchiment de capitaux. Selon le quotidien Le Potentiel, le mis en cause occupe le poste de comptable au centre de santé de la police républicaine. « A l’éclatement de l’affaire, le salaire de cet Agent de la Police Républicaine a été suspendu. Et ce, depuis près de 6 mois. Ce n’était pas tout ! Il a aussi, d’après nos recoupements, passé 60 jours d’arrêt de rigueur », rapporte le média.

La même source précise que le mandat de dépôt a été décerné par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Le sieur Boris S., comme c’est de lui qu’il s’agit, a été présenté au Procureur après une garde à vue passée à la Brigade économique et financière (Bef).