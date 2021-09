Bénin: « Tu es vraiment un lâche », violent clash entre Kmal Radji et Amir

Ça clashe fort entre Kmal Radji et Amir. Provoqué dans un commentaire par Amir, Kmal Radji est allé très fort dans une réplique à la hauteur de la provocation.

En effet, le 07 septembre 2021, à travers un post publié sur sa page Facebook, Amir a fait une brève historique du premier album du groupe Diamant Noir, sorti en septembre 2005. En commentaire de ladite publication, Jupiter Davibe, raconte les circonstances de sa « première grosse scène » en groupe avec Enighma et Kmal, grâce à Amir.

En répondant à Jupiter, Amir tacle subtilement Kmal Radji, avec qui, il avait déjà eu quelques démêlées il y a un peu plus d’un an. « Jupiter et je me suis pas trompé en te laissant cette chance! Enighma aussi belle carrière par la suite. Le 3ème larron (Kmal) on en parlera pas. Force mon frère », a-t-il écrit en riant. Cette pique lancée à Kmal n’a pas tardé à faire ses effets. Le panafricaniste s’est très vite invité dans le débat.

La réplique de Kmal Radji…

Suite au commentaire de Amir qui l’indexait, Kmal Radji a sévèrement répondu. Avec des mots et expressions, à la limite très amers, l’auteur de « Assume ta Jeunesse », a tenté de remettre son vis-à-vis à sa place. « Amir, tu es vraiment un lâche toi. Un gamin de ton âge qui refuse de porter ses couilles artistiquement ! Même quand c’est musicalement », a écrit Kmal.

Sur toutes les scènes de ta vie, je t’enseignerai la musique. Tu finiras par raconter toute ta vie du passé, car c’est ce qui te reste. Tu n’as pas de talent…THANOS te le rappelle. Jupiter, c’est mon frère. Un gars qui a du love naturellement. Mais moi je ne suis pas ton ami… Kmal Radji.

Après la réponse de Kmal, Amir est revenu à la charge. Cette fois-ci, il a été on ne peut plus clair. « Kmal Radji désolé pour la réponse tardive, j’ai une vie en dehors de Facebook ce qui n’est apparemment pas ton cas, tu es trop tendu. Il faut boire de l’eau fraîche. qui veut être ton ami? », a écrit l’un des membres influents du groupe CCC.

A part à ta femme, je ne vois pas à qui tu peux enseigner la musique hein Amir.

« Tu es une déception et un raté du panafricanisme »

Artiste, mais aussi panafricaniste, Kmal Radji a montré sa détermination et son engagement pour la restauration des valeurs et richesses africaines. Dans ce combat, on l’a vu aux côtés de l’activiste Kemi Seba. Mais, Selon Amir, le panafricaniste à la coupe de cheveux exceptionnelle, était en balade de santé dans cette lutte. « Tu es une déception et un raté du panafricanisme », a-t-il affirmé.

Il y a quelques mois, les deux artistes ont eu une brouille sur la toile. A l’occasion, Kmal Radji a même sorti un son clash, intitulé « THANOS », auquel Amir n’a jusque là pas répondu.