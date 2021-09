Bénin – Trafic de carnets de vaccination: 02 agentes du ministère de la Santé épinglées

Selon les informations qui nous sont parvenues, depuis hier 28 septembre 2021, deux agentes, en fonction au ministère de la Santé, sont dans les mains des autorités publiques, pour trafic de faux carnets de vaccination.

Le phénomène a la peau dure et devient récurrente. Depuis, notamment, la mesure mise en place par le ministère en charge de la Santé, qui fait obligation de vaccination contre la Covid-19 à tous les fonctionnaire de ce secteur, on assiste à la flambée de la falsification de carnets de vaccination.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a mis, depuis hier 28 septembre 2021, la main sur un dossier concernant deux femmes, exerçant au ministère de la Santé. Il s’agit de S., arrêtée, lundi 27 septembre 2021, et Y., interpellée, vendredi 24 septembre dernier.

Les deux femmes indélicates, à ce qu’il parait, loin du serment qu’elles ont eu à prêter à leur prise de fonction, se sont plutôt empêtrées dans du faux et usage de faux. Elles auraient eu le malin plaisir de délivrer des carnets de vaccination, en bonne et due frome, à des sujets non-vaccinés, au nez et à la barbe de la hiérarchie sanitaire.

Selon les dernières nouvelles, les deux faussaires vont comparaître, demain jeudi 30 septembre 2021, devant le Procureur spécial près la CRIET, pour répondre de leurs actes.

Rappelons que, dans le cadre de la lutte contre la falsification de carnets de vaccination, certains individus sont déjà déposés en prison. D’autres, fuyant leurs responsabilités, ont préféré prendre la clé des champs. C’est le lieu de lancer un appel à toute la population béninoise pour une prise de responsabilité. Mieux vaut aller se faire vacciner et disposer légalement de son pass vaccinal que de chercher les raccourcis, au risque de tomber sous le coup de la loi, à l’instar des deux prévenues.