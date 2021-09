Bénin: toutes les nominations du Conseil des ministres du 08 septembre 2021

Plusieurs nominations ont été effectuées en Conseil des ministres ce mercredi 08 septembre 2021. Des cadres ont été en effet nommés à la Présidence de la République, au Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et au Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale. Retrouvez ci-dessous la liste complète des nominations.

A la présidence de la République

Sur proposition du Président de la République,

Vice-grand Chancelier de l’Ordre national du Bénin

Monsieur Falilou Adissa AKADIRI

Dans les ministères, sur proposition des ministres,

Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale

Directeur adjoint de cabinet

Monsieur Yacoubou AMADOU

Conseiller technique

Monsieur Bédou SARE

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près la Fédération de Russie

Monsieur Akambi André OKOUNLOLA-BIAOU

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directeur général de la Société nationale de Mécanisation agricole (SoNaMa)

Monsieur Eric RENAUD

Directeurs départementaux de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi qu’il suit :

Borgou

Monsieur Damien Agossou HOUNKPEVI

Collines

Monsieur Ezin Philbert AÏGBANVI

Couffo

Monsieur Sèdoté Zounhiho Rubinxe BEHANZIN AOUAGBE

Donga

Monsieur Christian BIO SABI TANNON

Littoral

Monsieur Mohamed Youssouf FARA

Mono

Madame Baké Tounkara Madeleine LAFIA MORA

Zou

Madame Gaëlle Satolé GNAKADJA



Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

Directeur de cabinet

Monsieur Emile GNONLONFOUN

Directeur adjoint de cabinet

Monsieur Jean-Marie HOUNDETON

Secrétaire général du ministère

Monsieur Crespin GUIDI

Secrétaire général adjoint du ministère

Monsieur Abrahams SIDOKPOHOU

Directeur des Collectivités territoriales

Monsieur Soulé ALAGBE

Directeur de l’Administration d’Etat

Madame Ghislaine KPOSSA

Conseiller technique à la Gouvernance locale

Monsieur Barthélémy HOUNSOUNON

Conseiller technique à la Décentralisation

Monsieur Dieudonné HODONOU

Conseiller technique à la Réforme institutionnelle

Monsieur Pascal DOHOU

Conseiller technique juridique

Monsieur Djamiou A. ABOUDOU

Conseiller technique au Suivi-évaluation des programmes et projets

Monsieur Ismaël KAFFO.