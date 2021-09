Bénin: sans salaire depuis des mois, des agents de « Getran SA » donnent de la voix

Sans salaire depuis des mois, des agents de Getran Sa, à bout de souffle donnent de la voix. Selon les informations fournies par les travailleurs, il est question d’arriérés de 2 mois pour certains et 08 pour d’autres.

En charge de six chantiers dans le cadre de construction de marchés modernes au Bénin, Getran Sa et son personnel ne file plus le parfait amour. Selon certains agents qui se sont confiés à Le Parakois, cela fait déjà plusieurs mois qu’ils ne perçoivent plus correctement leurs rémunérations mensuelles. Les ouvriers affectés sur les chantiers du nord sont les plus touchés par cette situation, parce que venant du sud et n’ayant pas des proches chez qui loger pour survivre.

Il y a quelques semaines, certains agents en service sur le site de Cococodji ont dû donner de la voix à travers un mouvement d’humeur. Selon Le Parakois, cette action a été menée après plusieurs tentatives de discussions avec les responsables de l’entreprise. En cette veille de la rentrée scolaire, les ouvriers qui n’arrivent déjà plus à payer le loyer et à manger convenablement sont au bord du désespoir face au silence de leur employeur.