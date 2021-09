Bénin: sans faire son mea-culpa, Ulrich Adjovi fait un appel du pied à Sessimè et à Nikanor

Dans une capsule vidéo réalisée avec le présentateur TV Steve Facia, Ulrich Adjovi est revenu sur les couacs qu’a connu le concert de Dadju, le samedi 24 juillet 2021, au palais des congrès de Cotonou. Selon le PDG du Groupe Empire, Sessimè et Nikanor seront toujours appelés à ses prochains spectacles.

Ulrich Adjovi n’a toujours pas reconnu publiquement son tort comme l’aurait voulu Sessimè. « Un grand homme, c’est également celui là, qui sait reconnaître ses erreurs et qui publiquement dit oui, vous êtes mes artistes, je suis désolé, sur d’autres évènements, on va se rattraper et puis on se comprend », avait déclaré Bidossessi Christelle Guédou, sur la radio nationale, samedi 14 aout dernier.

Si le PDG du Groupe Empire n’a pas satisfait à la première, et la plus grande demande, de l’interprète de « Tatouage », il a néanmoins reconnu avoir « besoin de tous les artistes dans son milieu ». C’était lors d’une émission réalisée avec la voix légendaire de la télévision publique béninoise, Steve Facia, que Ulrich Adjovi est revenu sur les mécontentements de certains artistes béninois lors du concert de Dadju.

« Il faut que nous avançons »

« Il y a eu, on ne vas pas l’occulter, quelques incompréhensions autour de certaines personnes, certains artistes », a déclaré Steve Facia qui voulait mieux en savoir auprès de son invité. « On a lu, on a entendu, on a écouté beaucoup de choses sur internet. La position que nous occupons nous oblige à ne pas aller dans tout. J’ai entendu, j’ai écouté, j’ai écris à certaines personnes et aujourd’hui, je peux dire simplement qu’il faut que nous avançons. » a déclaré Monsieur Ulrich Adjovi.

« Les guéguerres qui nous empêchent d’évoluer, on doit vraiment passer outre. Le Bénin a besoin de tous ses fils. Moi, dans mon milieu, j’ai besoin de tous les artistes et j’ai besoin que ça avance. » Et à l’organisateur du concert de Dadju de continuer « Sessimè, c’est une artiste que j’adore, Nikanor aussi. Je pense que les prochains spectacles, ils seront toujours dessus. Nous devons rester objectif. »

« Je me suis sentie blessée dans mon amour propre »

Une déclaration qui n’est toujours pas la réponse au vœu de Sessimè qui a déclaré être blessée dans son amour propre, suite à l’incident au concert du chanteur français Dadju. « Je me suis sentie blessée dans mon amour propre et j’ai dis non, il faut que je parle. Mais je pense que c’était mon crime en fait, d’avoir parlé, d’avoir dit que je n’ai pas presté et que je n’étais pas en retard », avait-elle confié. « Je n’ai pas chanté, pas parce que je n’étais pas à l’heure, mais que l’organisation a pris du retard et a jugé bon de nous sacrifier », a-t-elle précisé, demandant des excuses publiques à l’organisateur, Ulrich Adjovi. Ce qu’elle n’aura pas, du moins, pas publiquement.