Bénin – Riposte socioéconomique à la Covid19: les détails sur l’assistance aux entreprises

Face aux effets économiques de la pandémie de la Covid19, le gouvernement de la rupture va une fois de plus au chevet des petites et moyennes entreprises. Un fonds de 19 Milliards est mobilisé pour appuyer financièrement ces entreprises.

Au Bénin, les petites et moyennes entreprises recevront à nouveau un soutien financier de l’Etat.

A lire aussi: Bénin; Affaire usurpation de titre: un faux magistrat devant un vrai juge ce jeudi

Cette seconde phase du plan national de riposte socio-économique à la Covid-19 est lancée depuis le 26 Août dernier et va permettre à l’Etat d’appuyer financièrement les micros et Petites Entreprises (PE) impactées par la Covid-19 afin d’assurer leur viabilité et leur compétitivité.

La salle de conférence du Ministère de l’Économie et des Finances a servi de cadre le mardi 7 Septembre à une rencontre avec les faîtières des organisations socio-professionnelles pour apporter plus de lumière sur cette deuxième phase du Plan National de riposte socio-économique à la Covid 19.

Cette rencontre est suivie d’une conférence de presse animée par Monsieur Arsène DANSOU, Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) et Rafiou BELLO, Directeur Général du Fonds National de Microfinance (FNM).

Le montant mis sur la table grâce à l’appui de la Banque Mondiale pour soutenir les entreprises formelles et informelles impactées par le Coronavirus est de 19 milliards de francs cfa.

Lancé depuis le 26 août 2021, cette initiative qui entre dans le programme social du gouvernement de Patrice TALON prend fin le 16 septembre 2021 et couvre tous les secteurs d’activité de la vie économique.

Elle s’étend aussi bien aux entreprises formelles qu’informelles ayant entre 3 et 9 employés pour les promoteurs de micro-entreprises et 10 à 49 employés pour les petites entreprises.

Ces entreprises doivent être nées avant le 1er janvier 2021 pour justifier qu’elles ont subi de plein fouet les impacts néfastes de la pandémie de Covid-19.

Selon les explications du Directeur général de la CAA, Monsieur Arsène DANSOU, le soutien financier qui leur sera accordé est constitué d’un montant fixe versé à l’entreprise et d’un variable à payer à l’employé.

La micro-entreprise bénéficiera d’une aide fixe de 56.000 FCFA plus une aide variable de 25.000 FCFA par employé alors que la cagnotte fixe de la petite entreprise s’élève à 279.000 FCFA plus un montant variable de 25.000 FCFA par employé. Quant à l’entreprise informelle, il leur sera allouée un montant forfaitaire de 67.000 FCFA.

Parlant des conditions d’éligibilité des secteurs d’activité pour cette deuxième phase, le Directeur général du Fonds National de Microfinance (FNM), Rafiou BELLO, indique que, pour la micro et petite entreprise du secteur formel, elle doit être reconnue par le fisc, disposer d’un Identifiant fiscal unique (IFU)… d’un dossier complet.

Pour la micro et petite entreprise du secteur informel, il leur suffit juste de remplir un formulaire de référence, de disposer de papier d’identité, et d’être reconnu par les faîtières.

Il est à signaler que l’enregistrement a ce programme se fait à l’échelle nationale via le site web www.mesurescovid.finances.bj ou dans les Centres de promotion sociale sur l’ensemble du territoire national.