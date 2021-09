Bénin: résultats du concours d’entrée dans les lycées techniques (liste)

Les résultats du concours d’entrée dans les lycées d’enseignement technique, au titre de l’année scolaire 2021-2022, ont été publiés ce mardi 28 septembre 2021.

Après la composition tenue en août dernier sur toute l’étendue du territoire national, les résultats du concours d’entrée dans les lycées d’enseignement technique sont disponibles. Les candidats admis sont retenus pour le compte de plusieurs filières.

Le gouvernement a décidé depuis peu d’intensifier l’investissement dans l’enseignement technique pour rendre compétitifs les jeunes sur le marché de l’emploi. Pour cette rentrée, plusieurs lycées et centres de formation technique ont été ouverts. Il s’agit notamment des lycées Coulibaly de Cotonou, de Kpondéhou, de Porto-Novo, de Ouidah, de Pobè, d’Ina, de Natitingou et du lycée technique et professionnel d’économie familiale et sociale d’Akassato. Retrouvez ci-dessous la liste des admis au concours d’entrée dans les différents lycées.